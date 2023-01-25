Göztepe - Bandırmaspor ve Altınordu - Boluspor maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Göztepe-Bandırmaspor arasında oynanacak zorlu mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mehmet Türkmen yönetecek. Altınordu-Boluspor müsabakasında ise Ankara bölgesinden Alper Akarsu görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Göztepe’nin, Bandırmaspor’u konuk olacağı mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Burak Cansız yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

Altınordu’nun, Boluspor ile oynayacağı maçı ise Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.