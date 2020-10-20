Göz sağlığınızı korumak için doğru beslenin

Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, doğru beslenmenin göz sağlığını korumak için önemli olduğunu söyledi.

Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti. Op. Dr. Takeş, “Günümüzde tek düze beslenme, katı vejetaryen diyet, obezite cerrahisi geçirenler, beslenme bozukluğu (anoreksiya nervoza) gibi durumlarda vitamin eksikliğine bağlı olarak görme kayıpları yaşanmaktadır. Vücudun ihtiyacı olan vitaminler doğal yollardan ve farklı besin grupları tüketilerek elde edilebilir. Bunun için düzenli ve dengeli beslenme çok önemlidir” diye konuştu.

Sağlık deposu sebzeler

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Ömer Takeş, şu bilgileri verdi: “A vitamini; domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda bulunur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır.”

Op. Dr. Ömer Takeş, son olarak “Omega 3 ve Omega 6 göz sinirlerinin gelişiminde büyük rol oynar. Yapılan çalışmalar Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinin göz kuruluğunu azalttığını ortaya çıkarmıştır. Vitaminler kadar önemli olan minerallerden çinko ve magnezyum ise görme yeteneğinin gelişmesi açısından önem taşır” ifadelerini kullandı.