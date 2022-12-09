Göz-Göz, direklere takılıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligde bu sezon çıktığı maçlarda toplam 6 kez direklere takıldı. Sarı-kırmızılı ekip,ligin en fazla direğe takılan ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 6 kez direkleri nişanladı. İzmir temsilcisi; Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Denizlispor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarında 1’er kez direğe takılırken Adanaspor maçında da 2 kez direğe takıldı. Bu alanda sarı-kırmızılı ekip, ligde sadece 7 kez direği geçemeyen Adanaspor’un gerisinde kaldı.