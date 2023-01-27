GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal, mali kongrede güven oyu aldı

Gemi söküm sektörünün çatı kuruluşu GEMİSANDER’de mali genel kurul yapıldı. Dernek Başkanı Kamil Önal ve yönetimine üyelerden tam destek geldi.

Aliağa Gemi Söküm bölgesinde bulunan GEMİSANDER hizmet binasında yapılan mali genel kurulda, Kamil Önal başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet raporu ve 2022 hesapları ile 2023 bütçesi yapılan oylamalar sonucu üyelerin oybirliği ile kabul edilerek yönetim ibra edildi.

Aliağa’nın lokomotif sanayi sektörlerinden gemi söküm sektörünün çatı kuruluşu olan GEMİSANDER’in “Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye” vizyonuyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyen Başkan Kamil Önal sektör temsilcisi üyelere teşekkür etti.

Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için var gücüyle çalıştığını söyleyen Başkan Kâmil Önal, Türk gemi geri dönüşüm sektörünün modern ve çevreci tesisleriyle dünyada örnek gösterildiğine işaret etti ve amaçlarının bayrağı daha da yukarıya taşımak olduğunu dile getirdi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Önal, gemi geri dönüşüm sektörünün dünyadaki itibarlı konumunu koruma ve daha da geliştirmek adına bütün sektörün birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Derneğimize hep birlikte sahip çıkalım

Sektör temsilcilerine “Derneğimize her birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulunan Başkan Önal, gemi geri dönüşüm sektörünün bu kadar başarılı ve sürekli gelişim içinde olmasında en büyük payın sektörün çatı kuruluşu GEMİSANDER’e ait olduğunu hatırlattı. Bugünlere birlikte hareket ederek geldiklerini ifade eden Önal, sektörün bekası için aynı birlikteliği sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. A’dan Z’ye sektörün içinde olan bütün paydaşlardan, manevi olarak daha çok destek görmek istediklerini belirten Başkan Önal, üstlendiği görevin sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirterek, sektörü daha da ileriye taşıyabilmek adına taşın altına sadece elini değil, gövdesini de koyduğunu söyledi.

Birlik olarak doğduk, büyüdük, birlikte büyümeye devam edeceğiz

Sektörümüz birlik beraberlik içinde olarak büyüdü. Birlikteliğimizle daha da büyüyecek ve ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Kamil Önal “Üyelerimizin çoğunluğunu genel kurulumuzda görmek bizleri çok mutlu etti. Bu, geçmiş dönem yaptığımız çalışmalarının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bizler inşallah dün olduğu gibi bundan sonra da almış olduğumuz bu çok değerli görevi sizlerden aldığımız güç ile sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğimizle sektörümüzü geliştirmeye ve dünyadaki itibarlı konumunu korumaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisinde katkı sağlayacağız. Genel Kurula gelerek bana ve yönetime destek verdiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım.” diye konuştu.