Gaziler Günü Çeşme’de törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilmesinin 101. yıldönümü ve Gaziler Günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, resmi kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

"Emanetiniz emanetimizdir"

Gaziler Günü nedeniyle şeref defterine bir mesaj yazan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "19 Eylül 1921 tarihinde, Atatürk’e, Mareşallık rütbesi ile Gazi unvanı verilişinin 101. yıldönümünde huzurunuzdayız. Kurtuluşundan kuruluşuna ve bugüne kadar olan şanlı tarihimiz, aziz Türk milletinin her bir ferdini gururlandıran destansı zaferlerle doludur. Bu zaferler, vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz ve vatani görevi sırasında şehadeti göze alan, korkusuzca mücadele eden siz değerli gazilerimizin tarihe damga vuran eserleridir. Sizlerden emanet aldığımız bu cennet vatanda, ay yıldızlı al bayrağımızın altında, özgürce ve başı dik yaşayan Türk milleti, sizleri daima şükran ve minnetle yad edecektir. Emanetiniz emanetimizdir. Bu emaneti kanımızın son damlasına kadar koruyacağımızı ve yaşatacağımızı bilerek rahat olunuz. Biliniz ki, Türk bayrağı sonsuza kadar özgürce dalgalanacak ve bizden sonraki nesillere şanıyla teslim edilecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; siz aziz gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" diye yazarak imzaladı.

"Hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacak"

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise SG Asb.Çvş. Emre Kaman tarafından gerçekleştirildi. Kaman, yaptığı konuşmada, "Var olan dünyevi hiçbir kıymetle ölçülemeyecek kadar önemli olan gazilerimiz, milletimizin engin sahiplenişiyle her zaman ayrıcalıklı ve soylu özelliklerini muhafaza etmişlerdir. Üstlendikleri vatan görevi esnasında, girmiş oldukları mücadelelerden ’Gazilik’ unvanıyla ayrılan kahramanlarımız, hiçbir zaman akıllardan ve gönüllerden çıkmayacaktır. Çok yüksek bir milli şuur tavır ve davranış olarak somutlaştığı gazilerimiz; dağımızda, ovamızda, taşımızda, toprağımızda ve her türlü milli değerimizde gözü olanlara hiç unutamayacakları acı dersler vermişlerdir. Vatanımızın selameti, milletimizin bağımsızlığı uğruna üzerlerine düşen her sorumluluğun gereği ne olursa olsun yapmış olan gazilerimizi, sadece bugün hatırlamak elbette doğru olmayacaktır. Bu itibarla geçmişteki mücadeleleriyle bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan gazilerimizi, yıl her anında saygı ve minnetle anmak en başta gelen milli bir görevdir. İftihar edilecek bir fedakarlıkla yaşadığımız topraklara göz dikmiş hainlere aman vermeyen, canlarından dahi vazgeçmeyi göze almış olan gazilerimizin bu müstesna gününü kutluyor; hepsine sağlık, mutluluk, huzur dolu bir ömür diliyorum" diye belirtti.

Yapılan konuşmanın ve bir öğrencinin şiir okunmasının ardından resmi tören sona ererken, Çeşme Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda protokol üyelerine, gazilere ve eşlerine, törene katılanlara ikramda bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım, şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu.