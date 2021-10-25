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Gaziemir’den Datça’ya dostluk köprüsü kuruldu

Gaziemir ile Datça’nın kardeş şehir olmasını sağlayan protokolü imzalayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Kardeşliğimizin, iş birliğimizin ebedi olmasını diliyorum” dedi.

İZMİR 25.10.2021, 13:30
Gaziemir’den Datça’ya dostluk köprüsü kuruldu

Gaziemir ile Datça’nın kardeş şehir olmasını sağlayan protokolü imzalayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Kardeşliğimizin, iş birliğimizin ebedi olmasını diliyorum” dedi.

Gaziemir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında, kardeş şehir protokolü imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar arasında imzalanan protokolle; kültür-sanat, ekonomi, eğitim, gençlik politikası olmak üzere iki kent arasında çok sayıda ortak programın oluşturulması karar altına alındı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu ve Aslı Özgür, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin ile meclis üyeleri katıldı.

Dostluk ve kardeşliğin güçlendirilmesi, iş birliğinin gelişmesi ve iki kentin güçlenmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzalayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, iki kent arasındaki kardeşlik köprüsünün hayırlı olmasını diledi.

Datça ile Gaziemir’in kardeş şehir olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bizim denize kıyımız yok. Datça ile kardeş şehir olduktan sonra, ’Gaziemir’e deniz geldi’ diyoruz. Datça’yı seviyoruz. Kardeş şehir uygulamasıyla, dayanışmamızın, kültürel anlamda her türlü iş birliğimizin gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Datçalıların artık İzmir’de bir evi var" diye konuştu.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Gaziemir’le kardeş şehir olmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Uçar, "Dilerim, o bize ne verecek, biz onlardan ne alacağız anlayışından uzak, kültür alışverişi ve belediye hizmetlerinde yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oluruz. Umarım Gaziemir ile Datça arasında oluşacak çok güzel bir kardeş şehir örneğini tüm Türkiye’ye gösteririz. Bu iş birliğinin uzun soluklu olacağını umut ediyorum" dedi.

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