banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Gaziemir’de fırınlarda sıkı denetim

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ekipler, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

İZMİR 24.09.2021, 11:31
Gaziemir’de fırınlarda sıkı denetim

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ekipler, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmeleri denetledi.

Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetime çıktı. İşletmelerin sağlıklı ortamda üretim yapıp yapmadıklarını ve ürünlerin gramajını kontrol eden ekipler, mevzuata uygun koşullarda üretim yapmaları konusunda işletme sahiplerini uyardı. Yapılan denetimler sonucunda üretim alanlarında eksikleri bulunan işletmelere tutanak tutuldu, eksiklerin tamamlanması konusunda uyarılar yapıldı. Denetim ekibi, mutlaka maske, eldiven, bone ve kolluk takmaları konusunda çalışanları uyardı.

Korona virüsü salgınına karşı uyulması gereken noktalar konusunda da çalışanları bilgilendiren ekipler, özellikte el temizliği başta olmak üzere temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat çekti. El temizliği ve ellerin sık sık yıkanması konusunda uyarı yapan uzmanlar, ekmeği paketleyen kişi ile para alışverişi yapan kişinin farklı olması gerektiğini söyledi. Ekmeklerin müşterilerin kolayca ulaşabilecekleri yerlere konulmamasına vurgu yapan ekipler, işletme sahiplerinden müşterilerin ekmeklere elle dokunmalarına izin vermemelerini istedi.

Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimler aralıksız devam edecek. Denetimler kapsamında, gıda üretimi yapan tüm işletmelerde inceleme yapılacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0