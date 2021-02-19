Gaziemir’de can dostlar emin ellerde

Gaziemir Belediyesi, Nisan 2019’dan bugüne 6 bin 982 hayvanın tedavisini, bakımını ve rehabilitasyonunu yaptı, 107 hayvanı da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu. Belediye sokak hayvanlarının aç kalmaması için 22 ayda 10 bin 980 kilogramı köpek maması, 6 bin 906 kilogramı da kedi maması olmak üzere toplam 17 bin 886 kilogram mama dağıttı.

İnsan, çevre ve toplum sağlığının korunması için çalışmalarını yürüten Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, bünyesindeki modern klinikte hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra Hayvanları Koruma Yasası gereği aldıkları bölgeye geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olanları ise barınaklara ve bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor.

6 bin 982 hayvan tedavi edildi

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavi ve bakımlarını yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan veteriner ve destek personeli, daha sonra belediyenin polikliniğinde gerekli işlemleri yapıyor. Gerekli durumlarda ameliyatta yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi’nde kontrol altında tutuyor, tedavi programı uyguluyor. Gaziemir Belediyesinin veteriner hizmetleri kapsamında Nisan 2019’dan bu yana 6 bin 982 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Belediye, sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapıyor, onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Bu kapsamda 107 hayvanın yeni bir yuvaya kavuşması sağlandı.

17 bin 886 kilo mama dağıtıldı

Can dostların aç kalmaması için belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanındaki mama ve su odaklarına düzenli olarak mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ve yeşil alanlar başta olmak üzere, sokak hayvanlarının kolayca erişebileceği noktalara koyulan su odaklarına düzenli olarak su dolduruyor. Belediye, salgın döneminde sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımını artırdı. Belediye ekipleri salgın nedeniyle yurttaşların evde kalması ve sokağa çıkma kısıtlamaları üzerine sokak hayvanlarının aç ve susuz kalacağı endişesiyle can dostların mama ve suya ulaşabilmeleri için destek oluyor.

Belediye, ilçedeki sokak havyaları için 10 bin 980 kilogram köpek maması, 6 bin 906 kilogram da kedi maması dağıttı. Nisan 2019’dan bu yana toplam 17 bin 886 kilogram mama dağıtarak can dostların aç kalmasının önüne geçen belediye ekipleri, mama ve su dağıtımını düzenli olarak sürdürüyor.