Gaziemir’de babalarla çocukları yarıştı

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği Babalar Günü etkinliğinde, çocuklarla babaları zorlu parkurda mücadele verdi. İlçe stadında düzenlenen etkinliğe katılan babalar ile çocukları kıyasıya yarışıp doyasıya eğlendi.

Gaziemir Belediyesinin düzenlediği Babalar Günü etkinliğinde, babalar ve çocukları yarıştı. Yarışma çocukların yaş gruplarına göre üç kategoride düzenlendi. Özel olarak hazırlanan parkurda mücadele veren babalar ile çocukların yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada 7-8-9 yaş kategorisinde; İlker Fener- Kağan Fener birinci, Murat Kuzu-Zeynep Kuzu ikinci, Hüseyin Şanver- Erdem Şanver üçüncü oldu. 10-11 yaş kategorisinde mücadele veren İlker Fener-Furkan Fener birinci, Ali Özgür Çakar-Doruk Özgür Çakar ikinci, Ramazan Coşkun-Zeynep Coşkun üçüncü oldu. 12-13-14 yaş kategorinde Hüseyin Şanver-Eren Şanver birincilik, Erkan Boylu-Emre Boylu ikincilik, Murat Başer-Selin Başer üçüncülük kazanarak yarışmayı tamamladı. Yarışmada birinciye 500 lira, ikinciye 400 lira ve üçüncüye 300 lira tutarında hediye çeki verildi. Dereceye giren babalar ve çocuklarının ödüllerini Gaziemir Belediye Başkan Vekili Ali Kavasu, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, belediye meclis üyesi Nimet Şekercioğlu verdi.