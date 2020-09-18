Gaziemir Belediyesinden uzaktan eğitime destek

Gaziemir Belediyesi, salgın nedeniyle okullarından uzak kalan ve evinde bilgisayar, tablet ve televizyonu olmadığı için eğitimlerine uzaktan da devam edemeyen öğrenciler için “Çocuklar Eğitime Uzak Kalmasın” kampanyası başlattı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilere çağrı yaparak, “Gaziemir Belediyesince ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kurulan Sosyal Market aracılığıyla gerçekleştirileceğimiz eğitim seferberliğine imkanı olan tüm Gaziemirlileri katkı koymaya davet ediyorum” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, korona virüs salgınıyla değişen eğitim sistemine ekonomik zorluklarla uyum sağlayamayan öğrenciler için harekete geçti. Belediye, “Çocuklar Eğitime Uzak Kalmasın” kampanyası ile evinde bilgisayar, tablet ve televizyonu olmayan öğrenciler için bağış kampanyası başlattı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kampanyaya katılmak için ihtiyaç sahibi ailelerin para kullanmaksızın alışveriş yapabildiği Sosyal Market’e bilgisayar, tablet ve televizyon bağışında bulunulabileceğini belirterek, “Gaziemir’de tüm çocukların eşit koşullarda eğitim görmesi en büyük hedefimiz. Bunun için Gaziemirlilere çağrı yapıyorum. ‘Çocuklar eğitimden uzak kalmasın’ diye eski, yeni bilgisayarlarınızı, tabletlerinizi ve televizyonlarınızı Sosyal Marketimize bağışlayın. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştıralım” diye konuştu.

“Gaziemirlilerin katkı koyacağına eminim”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sistemine kayıtlı aileler ile görüşülerek ihtiyaç sahibi ailelerin belirleneceğini belirten Başkan Arda şunları söyledi: “Çocuklarımızın eğitimden kopmamaları için hızla çalışmamızı yapıp gelen yardımları ulaştıracağız. Sosyal Market’e yapılan bağışlar resmi olarak kayıt altına alınacak ve bağışların yerine ulaşmasının ardından bağışçıya da yardımın yerine ulaştığına dair bilgilendirme gidecek. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın eğitim seferberliğine destek vereceğine ve çocuklarımızın uzaktan da olsa eğitimden kopmamasına yardımcı olacaklarına eminim.”