Gaziemir Belediyesinden şair Nazım Hikmet’in doğum günü için özel çalışmayla

Şair Nazım Hikmet Ran’ın adını Atatürk Kültür Merkezinin sahnesine veren Gaziemir Belediyesi, şairi 119. doğum gününde özel bir çalışmayla andı.

Şair Nazım Hikmet Ran’ın 119. doğum doğum gününde, Gaziemir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte kamera karşısına geçen tiyatro ve sinema sanatçıları, şairin "Kuvâyi Milliye Destanı Onlar" isimli şiirini seslendirdi.

Usta şairin doğum günü için düzenlenen çalışmada; Şenay Gürler, Orhan Alkaya, Tamer Levent, Orhan Aydın, Yaşar Gündem ve Nebil Sayın, şairin dizelerine hayat verdi. Çalışmanın müziklerini ise belediyenin bağlama eğitmeni Engin Sucu yaptı. Hazırlanan film, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Memleket ve sevda şairi Nâzım Hikmet bugün 119 yaşında. Dünya şairi Nâzım Hikmet’in eserlerini sahneye taşımak, onları yaşatmak bizim için büyük gurur. Şairimizin doğum günü için hazırladığımız özel çalışmaya katkı koyan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun, Nâzım, iyi ki dokundun dünyamıza” diye konuştu.