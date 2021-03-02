Felce botokslu çözüm

Botoks sadece yüzdeki mimik çizgilerini yok etmekle kalmıyor, felçli hastalara da umut oluyor. Beyin ve omuriliği etkileyen çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi bir çok hastalıkta görülen ve kasların istemsiz ve aşırı kasılması olarak tanımlanan spastisite durumunda uygulanan botoks, kasları gevşeterek kişinin düzgün yürümesini, el ve kollarını daha rahat hareket ettirmesine olanak tanıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, “Botoks kas içine ince iğne uçları ile uygulanmaktadır. Ultrason ile kası görüp enjeksiyonu yapmak tam hedefi bulmak açısından daha akılcı bir yöntemdir” diye konuştu.

Genellikle kadınların yüzlerinde yaşla birlikte derinleşen mimik çizgilerini ortadan kaldırmak için yüz kaslarına enjekte ettirdiği ve halk arasında botoks olarak bilinen botolinum toksini, vücudun diğer bölgelerinde yer alan kasların istemsiz kasılması durumunda da kullanılıyor. Botoksun, Clostridium botolinum adı verilen bir bakterinin oluşturduğu, sinir uçlarında asetikolin adı verilen maddenin salınımını önleyerek kasları gevşettiğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, “çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi birçok hastalıkta görülen kasların istemsiz ve aşırı kasılması ağrıya, yürüme bozukluklarına, hijyen ve kendi bakım aktivitelerinde birçok zorluğa neden olmaktadır” dedi.

Erken dönemde yapılması gerekir

Botulinum toksin enjeksiyonun etkisinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü ancak kasılmış kasları gevşettiğinden eklem hareket açıklığı gibi egzersizlerin ve sonrasında pozisyonlamanın daha rahat yapılmasını sağlayarak deformite oluşmasını engellediğini ifade eden Doç. Dr. Uçkun, “Botoksun, özellikle deformitelerin henüz kalıcı olmadığı erken dönemlerde yapılması daha anlamlıdır. Örneğin, parmak ucunda yürüyen beyin felçli bir çocuğun baldır kaslarına yapılan botulinum enjeksiyonu, çocuğun topuk vuruşu yapmasını ve daha doğal bir yürüyüşe sahip olmasını sağlayacaktır. Bir başka örnekte annesinin kasılma sebebiyle altını değiştiremediği ve temizliğini yeteri kadar yapamadığı bir çocukta iç uyluk kaslarına yapılan enjeksiyon ailenin ve çocuğun yaşam kalitesini ve sağlığını arttıracaktır. Diğer verebileceğimiz bir örnek bükük diz yürüyüşü olan bir çocukta arka uyluk kaslarına yapılacak botoks çocuğun yürüyüşünü düzeltecektir” diye konuştu.

Botoksun kas içine ince iğne uçları ile uygulandığını belirten Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, “Ultrason ile kası görüp enjeksiyonu yapmak tam hedefi bulmak açısından daha akılcı bir yöntemdir. Spastisite tedavisinde botoks uygulanması yan etki açısından güvenli, hastaların ağrısını azaltan, fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini arttıran, uzun süreli etkinlik sağlayabilen bir yöntemdir. Rehabilitasyon programı ile beraber ve erken dönemde uygulanması etkinliğini arttırır” dedi.