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Eylül Bebeler, akran reddini önleyecek

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) engelsiz toplum konusunda farkındalık sağlamak ve akran reddini önlemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Eylül Bebekler’, İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerle buluşacak. Projenin İzmir’den başlayarak ülkeye yayılmasını hedeflediklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle adını üniversitemizden alan Eylül Bebekler’in Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim amaçlı kullanılmasını sağlayacağız” dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise akranlarından farklılık gösteren çocukların hayata hazırlanması ve velilerin desteklenmesi noktasında Eylül Bebekler Projesi’nin rolünü önemsediklerini ifade etti.

İZMİR 15.05.2022, 11:49
Eylül Bebeler, akran reddini önleyecek

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) engelsiz toplum konusunda farkındalık sağlamak ve akran reddini önlemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Eylül Bebekler’, İzmir’de 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerle buluşacak. Projenin İzmir’den başlayarak ülkeye yayılmasını hedeflediklerini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle adını üniversitemizden alan Eylül Bebekler’in Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim amaçlı kullanılmasını sağlayacağız” dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise akranlarından farklılık gösteren çocukların hayata hazırlanması ve velilerin desteklenmesi noktasında Eylül Bebekler Projesi’nin rolünü önemsediklerini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği Eylül Bebekler Projesi’nin yerelden ulusala yayılması için ilk adım atıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 2022-2023 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okul öncesi kurumlarda akran reddinin erken yaşlarda önüne geçmek amacıyla Eylül Bebekler ile eğitim verilecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür’ün katılımıyla imzalanan protokolle, kentteki okul öncesi öğretmenlerine ve kurumlarına DEÜ Buca Eğitim Fakültesi aracılığıyla Eylül Bebekler ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Protokolün hayata geçirilmesiyle elde edilecek çıktıların ardından Eylül Bebekler Projesi’nin ülke genelindeki tüm okul öncesi kurumlara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Farkındalığı artıracağız"

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, engelsiz üniversite ve engelsiz toplum hedefleri doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Çıktığımız bu yolda birçok kazanım sağladık. Farklı birimlerimiz ve programlarımız Mekanda Erişilebilirlik, Yeşil Bayrak, Engelsiz Program Nişanı almaya hak kazandı. Erişilebilir Üniversiteler kategorisinde ikinci olduk. Bunların dışında da birçok çalışmaya imza attık, atmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi de engellilik kavramına ilişkin yanlış fikirlerin ve akran reddinin önlenmesi amacıyla başlattığımız Eylül Bebekler Projesi’ydi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür ile imzaladığımız protokolle adını üniversitemizden alan Eylül Bebekler’in Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı kurumlarda eğitim amaçlı kullanılmasını ve hocalarımıza eğitim verilmesini sağlayacağız. Projenin İzmir’den başlayarak ülkemize yayılmasını hedefliyoruz. Protokolle, okul öncesi kurumlarda eğitim gören evlatlarımızın akran reddine karşı bilgilenmesini ve özel gereksinimli bireylere yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul öncesi öğrencilerine yönelik verilecek eğitimlerle uygulama ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirileceğini söyleyen Rektör Hotar, “Protokolün hayata geçirilmesiyle elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşacak ve toplumsal farkındalığı artıracağız" diye ekledi.

"Projeyi önemsiyoruz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise Dokuz Eylül Üniversitesinin Türkiye’nin köklü ve öncü üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek “DEÜ Buca Eğitim Fakültesi ile işbirliği yapmak bizi daha güçlü kılacak. Yaklaşık 8 ay önce göreve başladık. Göreve başladığımız ilk günden bu yana Dokuz Eylül Üniversitemizle yakın ilgi, alaka ve beraberlik içerisindeyiz. Okul öncesi eğitim de Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in en çok önem verdiği konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 5 yaşındaki bütün çocuklarımızın okul öncesi eğitim almasını hedefliyoruz. İzmir’de 5 yaşta eğitim seviyemiz yüzde 65’lerden yüzde 90’lara yükseldi. Önümüzdeki yıl yüzde 100’e çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Dokuz Eylül Üniversitesinin yaptığı çalışmanın çok önemli olduğuna değinen Yentür, şöyle konuştu: “Eğitim bizim en temel basamağımız ve bizim için çok özel olan çocuklarımız var. Akranlarından farklılık gösteren çocuklarımızın hayata hazırlanması ve velilerimizin desteklenmesi noktasında Eylül Bebekler Projesi’nin rolünü önemsiyoruz. Bazı şeyleri anlatmak yerine onları ortaya koymak, akademik destek almak işimizi kolaylaştıracaktır. Okul sadece ders işlemek değil, hayata hazırlamaktır. Eylül Bebekler, eylül ayı ile birlikte öğrencilerimizle buluşacak."

Eylül Bebekler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesinin özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ürettiği ‘Eylül Bebekler’ ile çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek ve durumları hakkında bilgi edinilmesi hedefleniyor. Proje çerçevesinde her bebek, mevcut engel durumunu tanımlayacak şekilde oluşturuldu. Ulusala yayılması için ilk adımını atıldığı proje ile işitme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği, down sendromu, albinizm, marfan sendromu ve dwarfism sendromuna da dikkat çekiliyor. Projenin ismi de Dokuz Eylül Üniversitesinden geliyor.

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