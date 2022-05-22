Eşrefpaşa Hastanesi Buca’ya uzanıyor

Kentin asırlık sağlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Karşıyaka’dan sonra sağlık hizmetini Buca’ya taşıyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde yer alacak poliklinikte vatandaşlar, hem fizik tedavi ve rehabilitasyon hem de ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinden yararlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Karşıyaka’dan sonra Buca Sosyal Yaşam Kampüsündeki yeni poliklinik yakında hizmete alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, farklı branşlarda ayakta teşhis ve tedavinin yanı sıra fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek Eşrefpaşa Hastanesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Semt Polikliniğini inceledi. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel ile büyükşehir bürokratları eşlik etti.

"İzmir yeni bir hastane kazanıyor"

Kentin adeta ikinci bir belediye hastanesine kavuşacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Burası ağırlıklı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak. Hem yaşlılar hem de spor sakatlanmaları gibi alanlarda hizmet verecek. Çok geniş bir alana sahip. İki tane yüzme havuzu, tekerlekli sandalyeyle de girilebilecek şekilde tasarlanmış. 20-25 vatandaşa aynı anda hizmet verebilecek kapasitede. Ayrıca farklı dallarda poliklinik hizmeti de verilecek. Kısacası İzmir yeni bir hastane kazanıyor. Çok gurur duyuyorum” dedi.

"Otel konforunda tedavi imkanı"

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ise “İzmir’in göz bebeği olacak yeni bir tesis İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle yakın zamanda hizmete açılacak. İzmir’de sağlık alanında Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde hayata geçirmek istediğimiz çok önemli projeler var. Bir bir hepsini hayata geçiriyoruz. Bu tesisle hem sporcularımız hem de fizik tedavi hastalarımız hidroterapi havuzu sayesinde deyim yerindeyse 5 yıldızlı otel konforunda tedavi görecekler" diye konuştu.

Hem fizik tedavi hem de poliklinik hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Semt Polikliniği, toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanda, 3 katlı binada hizmet verecek. Eşrefpaşa Hastanesinin Buca’daki yerleşkesinde engelli, yaşlı ve sporcular için su altı masajının yapılacağı iki adet hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu ile masaj üniteleri bulunuyor. Polikliniğin girişinde yurttaşlara farklı branşlarda poliklinik ve laboratuvar hizmetleri sunulacak.