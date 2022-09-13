EGİAD iş dünyası Almanya’yı hedefledi

Türkiye’nin açık ara en önemli ekonomi ortağı Almanya, EGİAD’ın yakın markajına girdi. Dünya piyasalarına açılan önemli kapı olarak Avrupa sanayi ve ticaretinin merkezi ülkesi olan Almanya, EGİAD’lı iş dünyası tarafından bu yılın ziyaret listesinde yerini aldı. Gelecek aylarda ülkeye bir iş gezisinde bulunacak olan Ege Genç İş İnsanları Derneği, "Almanya’da İş Yapmak” başlıklı toplantı düzenleyerek, ziyaret öncesi TD-IHK Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya İnal ve TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun da katılımlarıyla ülkede yatırım olanaklarını değerlendiren bir etkinlik düzenledi.

Avrupa’nın ortasında bulunan merkezi konumuyla Almanya Türk iş dünyasının en çok rağbet ettiği ülkelerin başında gelmekte. Avrupa ile yapılan ticari anlaşmaların büyük bir kısmını Türkiye ve Almanya arasındaki yakın ekonomik ilişkiler oluştururken, 19. yüzyıldan beri süregelen dostane ve geleneksel ilişkiler, son 60 yılda artarak yoğunluk kazandı. Buna hem Türkiye’de çok sayıdaki Alman şirketin yatırımlarının hem de Türk kökenli Almanlar veya Türk vatandaşları tarafından Almanya’da kurulan on binlerce şirketin etkisi büyük oldu. Almanya’daki ekonomik gelişmeye büyük katkısı olan bu şirketler yüzbinlerce insana iş imkânı sağlarken, bu şekilde Almanya Türkiye’nin açık ara en önemli ekonomi ortağı olarak da ilk sırada yerini aldı. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak, 2016 yılında toplam 37,3 milyar EUR ile yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracattaki en önemli payı otomobil ve otomobil yan sanayi ürünleri ile makine ve kimyasal ürünler oluşturdu. Türkiye’den ithal ettiği ürünler arasında tekstil ve deri ürünleri, otomobil ve giderek artan miktarlarda gıda ve makineler de başı çekmekte. 1980’den beri Almanya, yaklaşık 14,5 milyar USD değerindeki yatırım hacmiyle Türkiye’de en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer alırken, Türkiye’de Alman sermaye ortaklığındaki Türk ve Alman şirketlerinin sayısı da 7.150’ye ulaştı. Bu şirketlerin faaliyet alanları sanayi üretiminden, satış ve hizmet sektörünün her türlü alanı ile küçük ve büyük işletmelerin yönetimine kadar uzanmakta. Tüm bu açılardan Türk iş dünyasının en çok rağbette bulunduğu ülkelerin başında gelen Almanya, EGİAD’lı iş dünyası için yatırım avantajı olan ülke olarak masaya yatırıldı.

Söz konusu iş gezisi öncesi dernek merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Sancak, EGİAD olarak dış ticareti; yabancı ülkelerde yatırımı ve ülkemize yabancı sermaye gelmesini oldukça önemsediklerini belirterek, “Bir EGİAD geleneği olarak yılda bir kere mutlaka yurtdışı ticaret heyeti planlıyoruz. 21 Kasım tarihinde de Berlin İş Gezimizi İZTO ile birlikte organize ettik. Oldukça zengin bir program bizi bekliyor. Berlin programını birlikte oluşturduğumuz TD-IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız toplantılar bizi bugünkü etkinliğe taşıdı. Berlin seyahatimize 2 aydan fazla bir süre var; bu geziye planlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bugün tohumu atılacak yeni iş fikirlerimizi geliştirerek Berlin’e çok daha hazırlıklı gidebiliriz” dedi. TD-IHK’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan protokol sonucu, 2003 yılında kurulduğunu hatırlatan EGİAD Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Sancak, “TD-IHK Türkiye ve Almanya arasında gelişen her türlü ticari konuda şirketler, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri için bir temas noktası ve arabulucu olarak rol oynamaktadır. Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı ve en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkedir. Bu yüzden, tarihsel arka plandan hareketle bugünkü Almanya-Türkiye arasında ticari ve kültürel ilişkiyi okumak, Almanya’nın Türkiye için Türkiye’nin de Almanya için önemini anlaşılır kılmaktadır. Almanya-Türkiye ilişkilerindeki pozitif deneyimler özellikle ekonomik dinamizmin de istikrarlı bir şekilde işlemesini mümkün kılabilmektedir.” diye konuştu.