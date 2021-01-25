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Ege ihracatının 2020 yılı yıldızları teşekkür ilanıyla duyuruldu

Türkiye’ye 2020 yılında pandemiye rağmen 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu ihracata 5 milyar 331 milyon dolarlık katkı sağlayan 57 üyesini ödüllendirmek için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne pandemi arası verdi. EİB, 2020 ihracat şampiyonlarına teşekkürünü ise; gazetelere ve sosyal medya platformlarına verdiği ilanlarla yaptı.

İZMİR 25.01.2021, 09:48
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Ege ihracatının 2020 yılı yıldızları teşekkür ilanıyla duyuruldu

Türkiye’ye 2020 yılında pandemiye rağmen 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bu ihracata 5 milyar 331 milyon dolarlık katkı sağlayan 57 üyesini ödüllendirmek için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ne pandemi arası verdi. EİB, 2020 ihracat şampiyonlarına teşekkürünü ise; gazetelere ve sosyal medya platformlarına verdiği ilanlarla yaptı.

Pandemiye rağmen dijital pazarlamaya yoğunlaşarak 2020 yılında 13 milyar 4 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB’nin ihracat rakamına yüzde 41’lik katkı sağlamış ihracat şampiyonlarını bu yıl pandemi nedeniyle gazeteler ve sosyal medya platformlarına verdikleri teşekkür ilanı aracılığıyla kamuoyuna ilan edebildiklerini kaydetti.

Eskinazi; “Hedef ihracatçı sayısını 10 bine çıkarmak”

Her yılın ilk çeyreğinde “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni görkemli bir şekilde yaptıklarını hatırlatan Eskinazi, “Bu yıl pandemi nedeniyle ödül törenimizi ötelemek durumunda kaldık. İhracatın Yıldızlarını da çok bekletmemek için böyle bir yönteme başvurduk. 2020 yılında EİB’nin 13 milyar 4 milyor dolarlık ihracatına 9 bin 313 firmamız katkı sağladı. Sadece ihracat şampiyonlarımıza değil, tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. 2021 yılındaki hedefimiz EİB’den ihracat yapan firma sayısını 10 binin üzerine çıkarmak, ihracat rakamımızı da 15 milyar dolara taşımak olacak. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, lojistik, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak” diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, kamuoyu ile paylaştığı ilanda EİB üyeleri arasında 2020 yılında ilk üçte yer alan firmaların, “Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve WHIRLPOOL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.” olduğunu duyurdu.

EİB’nin teşekkür ilanında, Ege Bölgesi’nde ihracatın yoğunlaştığı 19 sektörde ilk üçte yer alan 57 firmaya da yer verildi.

EİB’nin 2019 yılında düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde ödül kazanan 57 firmanın 42 tanesinin 2020 yılındaki ihracat şampiyonları listesinde yerini koruduğu görülürken, 15 firma 2020 yılında ihracatın yıldızları arasına girmenin mutluluğunu yaşadı.

EİB İhracatın Yıldızları Listesi’ndeki 57 firmanın 36 tanesi İzmir merkezli firmalardan oluşurken, Manisa listede 7 firma ile temsil edildi. Denizli, Aydın ve İstanbul’dan 3’er firma ödül kazanırken, Muğla 2, Ankara, Uşak ve Balıkesir 1’er firma ile yer aldı.
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