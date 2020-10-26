Ege bölgesinde daha hızlı büyüyecek
GELİŞTİRDİĞİ YENİLİKÇİ ÜRÜNLERLE MÜŞTERİLERİNE POLİÇE SUNMANIN ÖTESİNDE HER TÜRLÜ RİSK YÖNETİMİNDE DESTEK OLAN HOWDEN TÜRKİYE, İZMİR’DE YENİ ADRESİNDE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK.
Geliştirdiği yenilikçi ürünlerle müşterilerine poliçe sunmanın ötesinde her türlü risk yönetiminde destek olan Howden Türkiye, İzmir’de yeni adresinde hizmet vermeye devam edecek.
CEO Erdal Seferbay, “Yeni ofisimizle İzmir’de ve bölgede daha verimli bir şekilde hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Dünyanın dengelerinin alt üst olduğu pandemi döneminde yatırımlarına ara vermeyen şirket, çalışan verimliliğini ön planda tutarak Türkiye’deki büyümesine devam ediyor. Seferbay, “Küresel vizyonunumuz hizmet verdiği her ülkede ve o ülkenin her bölgesinde kendisini hissettiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi sanayi ve turizm özelinde son yıllarda ciddi bir ivme yakaladı. Yeni ofisimizle, çalışan verimliliğini ve performansını ön planda tutarak paydaşlarımıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz” dedi.
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