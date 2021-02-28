Doğal Yaşam Parkı’nın nüfusu artıyor

Yüzlerce türe ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında 2021’in ilk yavruları dünyaya geldi. Park sakinlerinin arasına 1 yavru zebra ve 5 yavru cüce domuz katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında 2021 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Bir hafta önce hayata gözlerini açan bebek zebrayla parktaki zebra sayısı 13’e yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkından getirilen cüce domuzlardan biri de anne oldu. 5 yavru cüce domuz dünyaya getiren annenin sağlık durumu iyi.

Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, doğum sezonunun açıldığını, dünyaya gelen her yavruda ayrı heyecan yaşadıklarını söyledi. Afşin, “Yeni doğumlarla parka yeni bir heyecan geldi. Dünyaya gelen yavruların tümünün sağlık durumları iyi” dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlere kapandığını hatırlatan Şahin Afşin, şunları söyledi: “Pandemiden dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Evlere kapandık. Ülkede normalleşme başladığında sadece İzmir’i değil tüm Türkiye’yi Doğal Yaşam Parkına bekliyoruz. Burası geniş bir alan. Üstelik doğa ile iç içe ve temiz bir havaya sahip. Buradaki doğal güzelliklerin yanı sıra parkın konuklarını görme fırsatı da yakalayacaklar. Özellikle ebeveynleriyle birlikte çocukları bekliyoruz. Buraya gelerek hayvan sevgilerini artıracaklarına inanıyorum.”

İzmir Doğal Yaşam Parkı pandemi ile mücadele kapsamında 17 Kasım 2020’den bu yana ziyarete kapalı.