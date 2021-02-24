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Dikili yaz sezonuna hazır

Bakırçay Havzası turu kapsamında Dikili’de bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bürokratlarıyla tüm gün sahadaydı. Büyükşehir’in ilçede devam eden proje ve yatırımlarını yerinde inceleyen Soyer, Dikili’de son 2 yılda ciddi çalışmalar yaptıklarını, sadece İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığının yatırımlarının 105 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Başkan Soyer, ilçede 168 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesini yenilediklerini belirterek, “Dikili yaz sezonuna su ihtiyacını karşılamış olarak tertemiz, pırıl pırıl girecek” dedi.

İZMİR 24.02.2021, 09:35
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Dikili yaz sezonuna hazır

Bakırçay Havzası turu kapsamında Dikili’de bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bürokratlarıyla tüm gün sahadaydı. Büyükşehir’in ilçede devam eden proje ve yatırımlarını yerinde inceleyen Soyer, Dikili’de son 2 yılda ciddi çalışmalar yaptıklarını, sadece İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığının yatırımlarının 105 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Başkan Soyer, ilçede 168 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesini yenilediklerini belirterek, “Dikili yaz sezonuna su ihtiyacını karşılamış olarak tertemiz, pırıl pırıl girecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası programı kapsamında tam gün Dikili’deydi. Soyer, muhtarla yaptığı toplantının yanı sıra Büyükşehir’in ilçede devam eden proje ve yatırımlarını yerinde inceledi, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Dikili’de son 2 yılda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, sadece İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığının yatırımlarının 105 milyon lirayı geçtiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Dikili’de 65 milyon liralık yatırımla 168 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesini yeniledik. Böylelikle ilçe asbest borulardan kurtularak sağlıklı şebekeye kavuştu. 50-60 yıl boyunca bir daha Dikili’nin içme suyu şebekesi ile ilgili bir problem olmayacak. 333 kilometre daha içme suyu şebekesi döşeyeceğiz. Fen İşleri Daire Başkanlığımız sadece 23,4 milyon liralık bir yatırım yaptı. Çandarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile ilgili 15 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Günde 4 bin metreküp içme suyunu ilçeye ulaştırıyor olacağız. Dikili yaz sezonuna su ihtiyacını karşılamış olarak tertemiz, pırıl pırıl girecek” diye konuştu. Başkan Soyer’in programına eşi ve İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, belediye bürokratları ve muhtarlar katıldı.

Yaz aylarında artan su ihtiyacı karşılanacak

Başkan Soyer ilk olarak İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Çandarlı Mahallesi Çambaşı mevkiinde 15,6 milyon liralık yatırımla süren Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Soyer, Çandarlı Göleti’nde biriken suyu arıtarak evlere iletecek tesisin haziran ayında tamamlanacağını, günlük 4 bin, yıllık 1,5 milyon metreküp içme suyu sağlayarak Çandarlı’nın yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

15 milyon liralık yatırımla tarımsal sulama ihtiyacı karşılanacak

Soyer, ilçe ziyaretinde Yahşibey Sulama Göleti Damlama Sulama Tesisinin proje sahasına da gitti. Dikili Yahşibey ve Bademli mahallelerine tarımsal sulama suyu temin edecek projenin ihale sürecinin tamamlandığını söyleyen Soyer, “15 milyon liralık yatırımla yaklaşık yedi bin dekarlık tarım arazine kapalı sistem sulama altyapısı kuruyoruz. Aralık 2022’de inşaatı tamamlanacak tesis sayesinde 65 bin metrelik damla sulama ağı ile 420 çiftçi ailesinin tarımsal sulama ihtiyacı karşılanacak” dedi.

Tarım vurgusu

Başkan Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e de teşekkür ederek, “Ne kadar çalışkan ve sevilen bir belediye başkanı olduğunu görmüş olduk. Bugün muhtarlarla da toplantı yaptık. Muhtarlarımızın çok önemli talepleri oldu. Bunların her birini teker teker yerine getirecek olmanın heyecanını taşıyoruz. Bunlar bizim asli görev alanımıza giren işler ancak biz bunlarla yetinmiyoruz. Kırsal mahallerimizdeki üreticimizi desteklemek için ’Başka Bir Tarım Mümkün’ diyerek yola çıktık. Geçtiğimiz haftalarda Küçük Menderes’te açıkladığımız İzmir Tarımı çalışmalarını Bakırçay Havzası’nda da üreticilerimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Baştan sona yenilendi

Başkan Soyer, Dikili’de Büyükşehir’in modern görünüme kavuşturduğu Sevgi Yolu ile zemin döşemesinden peyzaja kadar baştan sona yenilediği 75. Yıl Parkı’nı ve İZBETON’un ilçede sürdürdüğü parke taşı çalışmalarını da inceledi. Başkan Tunç Soyer’in göreve geldiği 31 Mart 2019’dan bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dikili’de 277 bin metrekare kilit parke taşı, 75 bin ton sıcak asfalt ve 326 bin metrekare sathi kaplama yapıldı.

Üreticilerle buluştu

Başka Tunç Soyer, ilçe turu kapsamında Dikili Yaylayurt Mahallesinde Büyükşehir’in kırsalda gelir getirici faaliyetleri desteklemek amacıyla hibe ettiği 4 küçükbaş hayvan sayesinde iki yılda küçük bir sürüye sahip olan Uslu ailesini ziyaret etti. Başkan Soyer, üretici Kemal Uslu ve eşi Duygu Uslu’yu tebrik ederek tüm üreticilere bu çabalarının örnek olmasını diledi. Kemal Uslu ise Başkan Soyer’e tarım ve hayvancılığa verdiği destekten ötürü teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili’de 12 mahallede 96 üreticiye 344 kıvırcık ve sakız koyunu hibe ettiği bilgisi verildi.

Öğrenciler çok mutlu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin uzaktan eğitime destek çalışmaları kapsamında Demirtaş köyünde oluşturduğu EBA noktasını ziyaret eden Soyer, öğrencilere derslerinde başarılar dileyerek sohbet etti. Demirtaş Mahalle Muhtarı Zekeriya Akmeşe, internete bağlanmakta zorluk çeken ve derslerini takip edemeyen öğrencilere büyük kolaylık sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Soyer’e teşekkür etti. Kırsalda uzaktan eğitime destek çalışmaları kapsamında Dikili’de Katır Alan, Gökçe Ağıl, Çukuralan ve Çağlayan da dahil olmak üzere toplam 5 köyde öğrenciler için EBA noktası oluşturuldu.

Dikili’ye modern hizmet binası

Çandarlı esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Soyer, Dikili Belediyesine geçti. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Mart’ta yapım ihalesine çıkılacak Dikili Belediyesi hizmet binasının projesini inceleyen Soyer, binanın 2022 yılında hizmete alınacağını söyledi. 5 bin 600 metrekarelik mevcut otogar alanına inşa edilecek belediye hizmet binasında, Dikili Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler birimi ile İZSU birimleri olacak. 47 araçlık otopark ve meydan düzenlemesinin de yer alacağı proje yaklaşık 26 milyon liraya mal olacak.

İlçe başkanlıklarını da ziyaret etti

Başkan Soyer, Dikili temasları kapsamında Deliktaş köyüne de giderek muhtarın taleplerini dinledi ve gereken hizmetlerin yapılacağını söyledi. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Soyer’e bölgedeki esnaf yapılan işlerden duyduğu memnuniyeti dile getrdi. Başkan Soyer, Dikili programının sonunda CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.
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