DEÜ’den oyun sektörüne destek

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) girişimci adaylarına destek verdiği Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinde düzenlenen Bambu Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programı tamamlandı. Etkinliğe katılan ve oyun geliştiren 15 projeden ilk üçe girenler Bambu Oyun Demoday Ödül Töreni’nde açıklandı. Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Genç ve dinamik bir nüfusu olan ülkemizin dijital oyun geliştirme alanında, başarı hikâyelerine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezi vasıtasıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar 250’nin üzerinde girişimciye destek veren Bambu, bu kez dijital oyun alanında yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarına destek sundu. Bu yıl oyun firması Ruby Games ve özel bir üniversite akademisyenlerinin de desteği ile düzenlenen Bambu Hyper Casual Oyun Hızlandırma Programı’na 14 farklı ilden 17 farklı üniversiteden 86 oyun girişimcisi başvurdu. Online olarak gerçekleştirilen program 67 girişimcinin katılımı ile 8 hafta boyunca devam etti. Çevrimiçi gerçekleştirilen Bambu Oyun Demoday Ödül Töreni’ne katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, dijital oyun pazarının sürekli gelişen bir sektör olduğunu belirterek, “Sektöre güç verecek girişimleri desteklemenin ülkemizin sosyal ve iktisadi hayatını zenginleştirmede önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. PC, oyun konsolu ve mobil oyunların yer aldığı küresel pazarın yılsonu itibariyle 180 milyar dolara ulaşacağına ilişkin öngörüler, ülkemizin bu pazardan daha fazla pay alabileceği gerçeğini karşımıza çıkartmaktadır. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğinin verilerine göre; sektörün 2018 yılında 1 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaşması, mevcut durumu da özetler niteliktedir. Bu noktada Ticaret Bakanlığımızın 1,5 milyar dolarlık ihracat beklentisi ise son derece makul ve özendirici bir hedefe işaret etmektedir. Genç ve dinamik bir nüfusu olan ülkemizin dijital oyun geliştirme alanında, başarı hikâyelerine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Destek devam edecek

Türk firma ve girişimlerinin küresel oyun pazarında adından söz ettiren başarılarını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Rektör Hotar, “Son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışının ivme kazandığı ülkemizde, döviz girdisi sağlayan her adımın özendirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kendisine bağlı ve ilgili kuruluşlar aracılığıyla oyun sektöründeki start-up’lara son 10 yılda yaklaşık 426,7 milyon liralık destekte bulunmasını, bu anlayışın sonucu olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik ve toplumsal gerçekliği olan bu alana yönelik üniversitelerin de kendini konumlandırması, bu süreçte en mantıklı yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler, üniversite-sanayi işbirliklerine, start-up’lara, girişimcilerimize özel önem veriyoruz. Bilgi ve hayal gücü gerektiren bu sektörde fikirleri desteklemek, girişimcilere fırsatlar sunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. O yüzden, programı tamamlayan her girişimciyi sektörün kazancı olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte projelerini ticarileştirmek isteyen girişimcilerimize, Bambu aracılığıyla mentorluk desteği vereceğiz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen DEPARK, DETTO ve Bambu ekiplerimize, bilim insanlarımıza, sektör temsilcilerine; süreçteki olağanüstü gayretlerinden dolayı da girişimcilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Çevrimiçi ödül töreni

Bambu Online Hyper-Casual Oyun Hızlandırma Programı girişimcilerinin iş fikri değerlendirmeleri çevrimiçi gerçekleştirilen Bambu Oyun Demoday Ödül Töreni’nde açıklandı. Hyper-Causal oyun alanında programı tamamlayan ve oyun geliştiren 15 projeden, Furkan Enes Apaydın, Yekta Sarıoğlu-Purple Kanvas birinci olurken, Cem Erdoğan, Olcay Akdağ, Doğa Akın, Seda Akdağ-Bead Games ikinci sırayı, Oktay Türkdağlı, Murat Taylan Şahin-Shaker Games üçüncü sırayı aldı. Ödül törenin ardından DEPARK/DETTO Danışmanı Ufuk Batum moderatörlüğünde yapılan Oyun Sektöründeki Gelişmeler ve Yatırım Fırsatları panelinde Ruby Games’den Mert Can Kurum, Toged’den Özgür Karayalçın, Google Türkiye’den Görkem Türk konuşmacı olarak yer aldı. Mobil Oyun ve Espor Dünyası panelinde ise Bambu Oyun Program Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kökten Ulaş Birant moderatörlüğü üstlenirken, Konsol Üssü Programı Sunucusu Murat Sönmez ve DEUSPOR topluluğundan Mert Özbey konuşma yaptı.