DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerine kavuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), kısa süre önce İzmir’e kazandırdığı DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı ile birlikte ilk öğrencilerine kavuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Beyaz Önlük Giyme Töreni’, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 2019 yılında kurulan ve 2021 Güz Döneminde öğrenci almak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuru yapan DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 2021-2022 Akademik Yılı ile birlikte ilk öğrencilerine kavuştu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da ülkemize ve İzmir’e bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanında hizmet edecek, aralarında okul birincilerinin de yer aldığı 61 DEÜ’lü genç diş hekimi adayını ilk günlerinde yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.

“Sorumluluklarımızı biliyoruz”

Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olduğunu ve ayrıcalıklarının yanında birçok sorumluluğunun da bulunduğunu ifade ederek, “Mensuplarımızın olağanüstü gayretleri ve akademik çalışmaları sayesinde büyük ailemiz, URAP 2021 Raporuna göre Türkiye’de ilk 10; dünyada ise ilk 1000 üniversite arasında yer alıyor. Bu gerçeklik, ulusal ve uluslararası hedefleri bulunan kurumumuza sağlık gibi kritik öneme sahip bir alanda ciddi sorumluluklar yüklüyor; hizmetlerimizin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bizleri motive ediyor. Bu yıl ilk öğrencilerini alan diş hekimliği fakültemizin ise bu yaklaşımımızın ve düşüncelerimizin doğal bir sonucu olduğunu belirtmek istiyoruz. YÖK nezdinde yürüttüğümüz girişimlerin ardından; muhterem Cumhurbaşkanımızın 4 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile fakültemizi kurmuştuk. Şu anda 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemizde bulunan fakültemizde; 8 anabilim dalı ve 61 öğrencimiz ile yeni akademik yıla ilk kez başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülecek akademik çalışmaların ve öğretim faaliyetlerinin fakültenin markalaşmasında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Hotar, “Bu düşüncelerle üniversitemize her fırsatı sunan aziz milletimize ve muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Fakültemizin kurulmasında emeği olan mensuplarımıza ve destekçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın büyük emekleriyle kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ile sağlık alanında yoncanın tüm yapraklarını tamamladığını söyledi. Konuşmasında öğrencilere seslenen DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Candan Efeoğlu da diş hekimliğinin zorlu bir eğitim gerektirdiğini ifade ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın ve üst yönetimimizin destekleriyle yeni teknolojilerle sürekli güncellenen eğitimlerimizle sizleri geleceğe hazırlayacağız” açıklamasında bulundu.