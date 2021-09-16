Çiğli’nin ilk “Katılımcı Bütçesi” hazırlanıyor

Çiğli Belediyesi tarafından, mali yıl bütçe çalışmaları kapsamında düzenlenen “Katılımcı Bütçe Çalışması” anketi ile Çiğli’de ikamet eden vatandaşlara proje önerileri ve talepleri soruldu.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde şeffaf ve katılımcı demokrasi anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli’de, vatandaşların karar alma sürecine dahil edildiği önemli bir uygulamaya daha imza atıldı. Çiğli Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden devam eden “Katılımcı Bütçe Çalışması” anketi ile belediyenin yıllık yatırım planlaması, hizmet bütçe önceliği, sosyal yardım ve diğer hizmetlerle ilgili vatandaşların görüş ve talepleri değerlendiriliyor. Mali yıl bütçe çalışmaları, anket çalışması sonuçları göz önünde bulundurularak tamamlanacak.

“Kentimizin geleceğinde söz sahibi olun”

Hizmet ve projeleri ortak akılla hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve gelirken belediyeyi ‘yaptım oldu’ gibi tepeden inme bir tarzla değil şeffaf ve katılımcı demokrasi anlayışıyla yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Hizmet ve projelerimizi üniversiteler, STK’ler, dernekler, muhtarlar ve kentimizin diğer paydaşlarıyla iş birliği ve istişare içerisinde Çiğli’mize kazandırmaya devam ediyoruz. Son olarak, yıllık mali bütçemizi en etkin ve katılımcı bir anlayışla oluşturabilmek adına proje ve bütçe önceliği konularının yanı sıra parklar, sosyal yardımlar ve diğer çalışmalarımızda Çiğlili hemşehrilerimizin fikrini alarak yatırımlarımızı buna göre önceliklendiriyoruz. Bütçe çalışması için oluşturduğumuz anket formu, internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Kentimizin geleceğinde söz sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu sürece katkı vermeye bekliyorum” dedi.