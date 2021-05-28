Çiğlili sinemaseverler Flamingo Sinema Topluluğunda buluşuyor

Düzenlediği kültür-sanat etkinlikleriyle binlerce vatandaşa farklı alanlarda sosyalleşme imkanı sunan Çiğli Belediyesi, sinemaseverleri Flamingo Sinema Topluluğunda buluşturacak.

Çiğli Belediyesi, sinemaseverleri sevindirecek bir uygulamaya imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Flamingo Sinema Topluluğunda, sinemaya ilgi duyan vatandaşlara birlikte film izleme ve birlikte yorumlama imkanı sağlanacak. Topluluğa katılmak isteyen vatandaşlar, kultur@cigli.bel.tr ve www.cigli.bel.tr sayfaları ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 0232 935 55 35 numaralı hattından kayıt işlemlerini yapabilecek.

Başkan Gümrükçü: "Sanat varsa hayat var"

Kültür-sanat etkinliklerinin diğer belediyecilik hizmetleri kadar önemli ve gerekli olduğunu ifade Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bir yılı aşkın bir süredir devam eden pandemi döneminde toplum sağlığını korumak için mücadele ederken, vatandaşlarımızın moralini yüksek tutmak amacıyla da farklı içerikte kültürel etkinlikler düzenlemeye özen gösterdik. Son olarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün öncülüğünde Flamingo Sinema Topluluğunu kurduk. Sinemaseverler bu topluluğa katılarak hem sosyalleşme imkanı bulacak hem de kararlaştırdıkları filmleri seyredip, üzerine fikir alışverişinde bulunacaklar. Çiğlimizi, sanatı yaşayan ve yaşatan bir kent hüviyetine kavuşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.