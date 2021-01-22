Çiğlili çocuklar Felsefe Günlüğü Atölyesinde buluşuyor

Çiğli Belediyesi tarafından, 23 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında online olarak düzenlenecek Felsefe Günlüğü Atölyesinde 8-12 yaş arası çocuklarla sorgulama, birlikte düşünme ve kreatif fikirleri ortaya çıkarma teknikleri üzerine sohbet gerçekleştirilecek.

Pandemi şartlarından ötürü uzaktan eğitime evlerinden devam eden çocukların boş zamanlarını verimli değerlendirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, bu doğrultuda önemli bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çocuklar İçin Felsefe Derneğinin iş birliğinde organize edilecek etkinlik kapsamında; "Geleceği bilebilir miyiz?, "Nasıl paylaşmalıyız?", "Hepimiz eşit miyiz?" ve "Her istediğimizi yapabilir miyiz?" atölyeleri kurulacak. Her atölyeye en fazla 15 kişi katılım gösterebilecek. Çocuklarının etkinliğe katılmasını isteyen ebeveynler, kultur@cigli.bel.tr adresinden veya 935 55 35 (Dahili 2361-2368) numaralı hattan kayıt oluşturabilecek.

Başkan Gümrükçü: “Çocuklarımızın gelişimi önceliğimiz”

Zorlu pandemi şartlarının çocukları olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Yaşadığımız sıkıntılı sürecin başından beri evde kalmak zorunda olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya özen gösterdik. Derslerinin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerden geri kalmamaları adına online aktiviteler düzenledik. Son olarak da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla online olarak gerçekleştireceğimiz Felsefe Günlüğü Atölyesinde, çocuklarımıza fikirleriyle ilgili birbirleriyle sohbet etme ve sorgulama imkanı sağlayacağız. Düşünceleriyle etkinliğimize katkı sunmak isteyen tüm çocuklarımızı bu güzel buluşmaya bekliyorum” dedi.