Çiğli’de mahalle arama ve kurtarma ekipleri kuruluyor

Çiğli Belediyesi tarafından, olası doğal afetlerle hızlı ve sistematik olarak mücadele edilmesi amacıyla Mahalle Arama ve Kurtarma (MAK) ekiplerinin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve ağır kayıplar yaşanan İzmir depremi sonrası doğal afetle mücadele konusunda adeta seferberlik ilan edilen Çiğli’de, Başkan Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde önemli bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Çiğli Belediyesi tarafından, mahalle muhtarlıklarına gönderilen yazıda, gönüllü olan vatandaşlara Temel Afet Bilinci Eğitimleri verileceği ve eğitimlerini tamamlayanlar arasından ’Mahalle Arama ve Kurtarma’ ekipleri kurulacağı ifade edildi. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 1 Mart 2021 tarihine kadar Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama ve Kurtarma Birimine başvuruda bulunabilecek.

Başkan Gümrükçü: “İlk müdahaleyi MAK yapacak”

Doğal afetle mücadele kapsamında yerel müdahale ekipleri kuracaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Yıkıcı 30 Ekim depremi ve sonrasında yaşadığımız artçılar, deprem konusunu ülkemizde ve kentimizde hafife almamamız gerektiğini hepimize bir kez daha gösterdi. Bu gelişmeler sonrası ilçemizde doğal afetlere karşı geniş kapsamlı bir mücadele başlattık. Saha çalışmalarıyla hasarlı binaları tespit ederek gerekli işlemleri yaptık. Meslek odalarıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra katılmak isteyen tüm vatandaşlarımıza Temel Afet Bilinci Eğitimleri vereceğiz. Eğitimleri tamamlayan vatandaşlarımızın katılımıyla Mahalle Arama ve Kurtarma ekipleri kuracağız. Doğal afetler halinde merkezi arama kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeden ilk olarak MAK ekiplerimiz müdahalede bulunacak. Bu uygulamamız ile olası doğal afetlerde olmamasını temenni ettiğimiz can kaybını çok daha düşük seviyelere çekeceğiz” dedi.