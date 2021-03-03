Çiğli’de kahvehane esnafına normalleşme desteği

Çiğli Belediyesi, normalleşme kapsamında alınan yeni kararlar sonrası kepenk açan ilçedeki kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske desteğinde bulunuyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında açıklanan yeni normalleşme planı çerçevesinde turuncu iller arasında yer alan İzmir’in Çiğli ilçesinde uzun süre sonra hizmet vermeye başlayacak kahvehane esnafına yönelik destek paketi hazırlandı. Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren kahvehane esnafına çay, şeker, kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Belediye ekipleri, hazırlanan destek paketlerini 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kahvehane işletmelerine tek tek teslim ediyor.

Başkan Gümrükçü: “Birlikte mücadele edeceğiz”

Uzun süre sonra hizmet vermeye başlayacak olan kahvehane esnafına can suyu olması adına destek paketi hazırladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, Pandemi sürecinin ekonomik alanda olumsuz etkilediği esnaflarımıza ilk günden beri destek olmaya özen gösterdik. Normalleşme kapsamında alınan yeni kararlar sonrası uzun süredir kapalı olan kahvehane esnafımız sınırlı saat ve kapasitede hizmet vermeye başladı. Oldukça sıkıntılı bir süreci geride bırakan kahvehane esnafımıza yönelik içerisinde çay, şeker, kolonya ve maske bulunan destek paketleri hazırladık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce dağıtımlara başladık. Bu zorlu günleri emekçilerimizden esnafımıza, vatandaşlarımızdan sağlıkçılara hep birlikte geride bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.