Çiğli’de izinsiz moloz ve hafriyat dökümüne geçit yok

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla izinsiz moloz ve hafriyat dökümüyle kararlılıkla mücadele eden Çiğli Belediyesi, kaçak döküm denetimlerini ve moloz toplama çalışmalarını yeni yılda da sürdürüyor.

Çiğli’de, izinsiz moloz ve hafriyat dökümüne karşı denetimler yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde sürdürdüğü denetimlerde, izinsiz döküm yapanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin 76 TL cezai işlem uygulanıyor.

Her ay bin 850 ton moloz toplanıyor

İzinsiz moloz ve hafriyat dökümü denetlemelerinin sürdüğü Çiğli’de, moloz toplama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 26 mahalledeki incelemeleri ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda, aralık ayında bin 331 ton olmak üzere 2021 yılı genelinde 22 bin 200 ton moloz toplandı.

Başkan Gümrükçü: "Mücadelemiz tavizsiz sürecek"

Çiğli’nin havasını ve doğasını kirletenlerle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Greve gelirken hemşehrilerimize pırıl pırıl bir Çiğli oluşturacağımızın sözünü verdik. Bu doğrultuda gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, izinsiz olarak moloz ve hafriyat dökümü yapanlarla mücadelesini yeni yılda da kararlılıkla sürdürüyor. Tarım arazileri başta olmak üzere ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Hemşehirlerimizin sağlığını riske atanlara ilgili kanun maddesi gereğince en üst seviyeden cezai işlem uygulayacağız. Vatandaşlarımızın bu konuda bizlere destek olmasını istiyoruz. İzinsiz ve yasaklı bölgelere döküm yapanlara şahit olurlarsa belediyemize bildirsinler. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Çiğli bırakmak için çevre kirliliğiyle mücadelemize tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz” dedi.