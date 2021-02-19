banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
banner448

Çiğli’de esnaf zirvesi

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik yerel anlamda düzenlenen destek ve kampanyalara öncülük eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, esnafların mevcut talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ilçe esnafı ve oda temsilcileriyle bir araya geldi.

İZMİR 19.02.2021, 15:01
4
Çiğli’de esnaf zirvesi

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan esnaflara yönelik yerel anlamda düzenlenen destek ve kampanyalara öncülük eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, esnafların mevcut talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ilçe esnafı ve oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatif Başkanı Taner Cömert, Çiğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bayram ve Ata Sanayi Dernek Başkanı Nejat Öztürk’ün yanı sıra ilçe esnafı da yoğun ilgi gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü’nün, esnaflara yönelik hayata geçirilen hizmet, proje ve kampanyalarla ilgili bilgilendirme sunumu yaptığı toplantıda esnafların sorunları tek tek dinlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Altıkulaç, sağladığı desteklerden ötürü Başkan Gümrükçü’ye Teşekkür Belgesi verdi.

İl Başkanı Yücel: “Yaralarımızı birlikte saracağız”

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Yücel, “Alışkanlıklarımızı ve yaşantımızı değiştiren bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu zorlu süreçte sıkıntılarımızı birlikte göğüslemek ve yaralarımızı birlikte sarmak için halkımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Utku Başkanımız, Çiğli’de esnaflara destek verecek çok önemli işlere imza attı. Partimizin yönetiminde olan tüm il ve ilçe belediyelerinde yasaların el verdiği ölçüde esnaflarımızın ve emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümrükçü: “Dayanışmamız sürecek”

Zorlu pandemi sürecinin topyekün bir mücadele ve dayanışma ile atlatılabileceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “CHP İl Başkanı Sayın Deniz Yücel’in katılımıyla esnaflarımızla bir araya geldik. Çiğli Belediyesi olarak, bu zamana kadar sağladığımız hizmetleri, projeleri ve düzenlediğimiz kampanyaları esnaflarımıza tek tek anlattık. Esnaflarımızın mevcut sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinledik. Mahalle esnaflarımızla kahvaltıda buluşma projemiz kapsamında ilkini salgın sürecinden önce yaptığımız toplantılara pandemi biter bitmez devam edeceğiz. Bu uygulamamızın yanı sıra en geç 1 Mart tarihinde esnaflarımızın işlemlerinin ve sorunlarının daha çabuk çözüme kavuşturulması adına Belediyemiz bünyesinde Esnaf Sorumlusu görevlendireceğiz. Çiğlimizin tüm paydaşlarıyla el ele vererek bu sıkıntılı süreci alnımızın akıyla atlatacağız” dedi.

Altıkulaç: “Her zaman yanımızda oldu”

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına hazırlattıkları Teşekkür Belgesi’ni Başkan Gümrükçü’yetakdim eden Altıkulaç “Esnaflarımızın mevcut sorunlarını değerlendirmek için bir araya geldik. Sıkıntılı günler yaşayan esnaflarımız için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık.Pandemi sürecininbaşından itibaren gösterdiği dayanışmadan ötürü Utku Başkanıma şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 22 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16