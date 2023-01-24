Çiğli, Uğur Mumcu’yu unutmadı

İzmir Çiğli Belediyesi, 30 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu’yu Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan heykeli önünde düzenlediği törenle andı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu ülkenin aydınlanma mücadelesine katkı koymuş, Amerikan emperyalizmini, terörü ve silah kaçakçılığını korkusuzca yazmış Uğur Mumcu’nun izinde karanlıkları aydınlatacağız” dedi.

1993 yılında Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucunda yaşamını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Uğur Mumcu Mahallesi’nde heykelinin başında anıldı. Anma törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uğur Mumcu heykeline karanfil bıraktı.

Başkan Gümrükçü: “Karanlığın duvarlarını yıkacağız”

Türkiye’nin bu karanlık dönemden kurtularak aydınlığa çıkacağını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Bugün bizim için acı bir gün. Yazılarını ve kitaplarını okuyarak büyüdüğümüz Atatürkçü aydın Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının yıl dönümü. ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ marşını köşesine taşıdığı bir yazısında ‘soldan sağa sağdan sola’ sözleri sebebiyle solu övmek ile suçlanır ve yargılanır. Ancak doğru bildiği gerçekleri yazmaktan vazgeçmez. Bu ülkenin aydınlanma mücadelesine katkı koymuş, Amerikan emperyalizmini, terörü ve silah kaçakçılığını teker teker yazdı ama toplum olarak onu koruyamadık. Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdik. 100 yıl önce ülkemize bağımsızlığını kazandırarak Cumhuriyeti getiren bir Kemal vardı, 100 yıl sonra bir başka Kemal 2016 yılında başladığı adalet yürüyüşü, yaptığı çalışmalar ve kurduğu 6’lı masa ile Cumhuriyeti adaletle taçlandırmak için mücadele ediyor. Bizler de genel başkanımıza sahip çıkacağız ve karanlık duvarlarını yıkarak ülkemizi hep birlikte aydınlatacağız” ifadelerini kullandı.