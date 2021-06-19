Çiğli Köyiçi’nde imar birlikteliği: Anket yapılıyor

Kısa süre önce Köyiçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek uzun yıllardır çözüm bekleyen imar sıkıntısı hakkında fikir alışverişinde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşlara verdiği sözü tutarak, imar planları hakkında anket yaptırıldığını bildirdi.

Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde sürdürülen Köyiçi Mahallesi imar planı çalışmalarına vatandaşların itiraz etmesi üzerine, Belediye Başkanı Utku Gümrükçü mahalle sakinleriyle bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu süreci birlikte sürdüreceklerinin sözünü vermişti. Bunun üzerine mahalledeki tüm evleri ve esnafları tek tek ziyaret edecek olan yüklenici firmanın, geniş kapsamlı bir anket çalışması yapacağı, bu anket çalışması sonucunda tüm paydaşların sürece dahil olması sağlanacağı ifade edildi.

Nasıl bir kentsel dönüşüm?

Mahalledeki tüm evlerin kapısını tek tek çalacak olan yüklenici firma, yapılan görüşmelerde vatandaşlara Köyiçi Mahallesi’nde ikamet etme sebeplerinin neler olduğu, mevcut konutlarının doğal afetlere karşı korunaklı olup olmadığı, kentsel dönüşümün gerekli olup olmadığı, kentsel dönüşümden beklentilerinin neler olduğu, kentsel dönüşüm projelerinden haberdar olup olmadıkları, kentsel dönüşüm sonrası mahallede bulunmasını istedikleri sosyal aktivite alanlarının, kamu kurumlarının, ibadethanelerin ve ulaşım seçeneklerinin neler olduğu ile kentsel dönüşüm sonrasında Köyiçi Mahallesi’nde ikamet etmeye devam edip etmeyecekleri gibi konularda görüşlerini sorulacak.

Ekonomik boyutları ele alınacak

Mahalle esnaflarıyla yapılan görüşmelerde ise esnaflara iş yerlerinin bulunduğu binanın fiziki yeterliliğinin olup olmadığı, iş yerlerinde doğal afetlere karşı ne gibi önlemler aldıkları, iş yerlerinin mülkiyet durumu, iş yerlerinin mevcut kapasitesinin yeterli olup olmadığı, iş yerlerinin kentsel dönüşüm ile yenilenmesini isteyip istemedikleri ve Çiğli ekonomisinin gelişmesi için önerilerinin neler olduğu sorulacak.

Başkan Gümrükçü: "Kimseyi kırmadan çözeceğiz"

İmar planlama sürecini mahalle sakinleri ve esnaflar ile katılımcı bir süreç izleyerek çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Köyiçi Mahallesi, Çiğlimiz için stratejik önemi olan bir yer. Yıllardır süregelen imar problemini çözmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızdan itiraz edenler olmuştu. Bizzat gidip kendilerini tek tek dinledim. Daha sonra mahalle sakinlerini ve esnaflarımızı belediyemizde misafir ederek imar planlarımızla ilgili bilgi verdik. Son olarak, hane halkına ve esnaflarımıza yönelik geniş kapsamlı anketler düzenledik. Mahallenin şuan ki durumunu ve kentsel dönüşüm sonrası yapılması gerekenleri sorduk. İmar planımızı hayata geçirirken vatandaşlarımızın fikirleri önceliğimiz olacak. Bu süreci, hiçbir vatandaşımızı üzmeden ve kırmadan tamamlayacağız" dedi.