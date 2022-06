Çiğli Kent Konseyi Çocuk Meclisi kuruldu

Çiğli Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi’nde elliden fazla çocuk yer aldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kurulan Çiğli Kent Konseyi son olarak Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu tamamladı. Çiğli’de bulunan devlet ve özel okulların 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımı ile kurulan Çocuk Meclisi’nde elliden fazla çocuk yer aldı.

Başkansız, seçimsiz ve cinsiyete duyarlı çocuk meclisi

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için okulların her sınıf kademesinden bir erkek ve bir kız öğrenci davet edildi. Kurulacak meclisin kuralları, seçim sistemi ve işleyişin yöntemi çocuklara bırakıldı. Davet edilen öğrenciler bir başkan seçerek rekabete girilmemesi gerektiği, her çocuğun fikrini özgürce söyleyip her toplantıya katkı koyabileceğini ifade etti. Çocuklar 15 günde bir buluşarak kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacaklar. Her toplantıda ayrı bir kolaylaştırıcı ve sekretarya olacak. Çocuk Meclisi’nin işleyişi ve yönergesi yetişkinler tarafından değil çocuklar tarafından belirlenecek. Çocuklar bir sonraki toplantının gündem önerilerini konuşarak buluşmayı sonlandırdı.

“Kent konseyimiz her geçen gün daha kapsayıcı oluyor”

Çiğli Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin kurulması ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin güçlü olması için iki şeye güveniyor. Biri gençler biri çocuklar. Ulu Önder’in çocuklar için söylediği; ‘Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız’ sözü bizim çocuk çalışmalarımızda rehberimiz oluyor. Çiğli Kent Konseyi çok geç kuruldu. Kurulmasını sağlamaktan gururluyum, mutluyum. Çocuk Meclisi ile konseyimiz altıncı meclisini kurmuş oldu. Altı ayda altı meclisin kurulması ve bu meclislere katılım için yoğun talebin olması çok doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kent Konseyimiz her geçen gün daha kapsayıcı oluyor. Cumhuriyetin çocuklarının demokrasiyi, katılımcılığı daha fazla benimsemesi için kurulan Çocuk Meclisimizin çok keyifli çalışmalara imza atacağını düşünüyorum. Kuruluş sürecine katkılarından dolayı Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim İncesu: “Çocuklar göz bebeğimiz”

Çocuk Meclisi’nin kurulmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, “Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü kent yönetimine katılımı artırmak, kentlilik bilincini yaygınlaştırmak için 2021 yılı Ekim ayında Çiğli Kent Konseyi’nin kurulmasını sağladı. Yıllarca süren beklentiyi karşıladı. Her çalışmamıza her etkinliğimize desteği bizleri onurlandırıyor, mutlu ediyor. Çocuk Meclisi’nin kurulmasıyla Çiğli Kent Konseyi’nin altı meclisi oldu. Göz bebeğimiz çocuklarımız kent yönetimine doğrudan dahil oldular. Kurallarını kendilerinin koyacakları bir meclis oluşturdular. Bu anlamda da İzmir’de bir ilki başardılar. Heyecanla yapacakları çalışmaları bekliyoruz. Ayrıca çocuk meclisi kuruluş sürecine katkılarından dolayı Kaymakamımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.