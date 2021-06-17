Çiğli Belediyesinde 3 müdürlük kadınlara emanet

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde, kadınların yerel yönetimlerde daha fazla söz sahibi olması adına 3 müdürlüğe daha kadın isimler getirildi.

Göreve gelir gelmez belediyenin yönetim kadrosundaki kadın sayısını artıran Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, son olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kadın isimlere emanet etti. Halkla İlişkiler Müdürlüğüne daha önce Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İntorn ve Kalite Koordinatörlüğü ile Çiğli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlerini yürüten Tuğba Polat, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne Çalışma ve İş Kurumunda İş ve Meslek Danışmanlığı görevinde bulunan C Sınıfı İSG Uzmanı Özlem Çelebi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ise 2016 yılında Peru’da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonasında en iyi kadın antrenör seçilen Avrupa Şampiyonu milli sporcu Nesibe Altun getirildi. Yapılan yeni görevlendirmeler sonucunda Çiğli Belediyesinde kadın müdür sayısı sekize yükseldi.

Başkan Gümrükçü: "Birlikte yöneteceğiz"

Başkan Gümrükçü, "Göreve gelirken Çiğli’yi eşit, adil, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, ilk günden beri yönetimsel anlamda kadın erkek eşitliğini sağlayacak adımlar atmaya özen gösterdik. Başkan yardımcılığından müdürlüğe, birim sorumluluğundan şefliğe kadar birçok noktada kadın mesai arkadaşlarımızı görevlendirdik. Son olarak, 3 müdürlüğümüzü daha kadın arkadaşlarımıza emanet ettik. Her biri alanında tecrübeli ve bilgili olan ekip arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Çiğlimiz için hayırlı olsun" dedi.