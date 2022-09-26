Çiğli Belediyesi, imar durumu başvurularını dijital mecraya taşıdı

Çiğli Belediye BaşkanI Utku Gümrükçü öncülüğünde devam eden dijitalleşme çalışmaları kapsamında hizmete giren EÇAP uygulamasıyla imar durumu başvuruları artık online olarak da yapılabilecek.

Vatandaşlara hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, son olarak EÇAP uygulamasıyla imar başvurularını dijital mecraya taşıdı. İmar durumu başvurularını belediyeye gelerek yazılı olarak yapan vatandaşlar artık belediyeye gelmeden işlemlerini EÇAP uygulaması üzerinden çok daha hızlı bir şekilde yapabilecek. Gelen talepler doğrultusunda ilgili evraklar sisteme yüklenilerek e-imza süreçleri ile şeffaf bir şekilde hazırlanacak. Hazırlanmakta olan imar durumu belgesinin hangi aşamada olduğu vatandaşlara SMS ve mail yoluyla otomatik olarak bildirilecek. EÇAP uygulaması ile vatandaşlar zamandan ve kağıt tüketiminden tasarruf ederek imar başvuru süreçlerini tamamlayabilecek.

Başkan Gümrükçü: “İmar başvuru süreci hızlanacak”

EÇAP uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “İnternet teknolojisinin sağladığı imkanları hizmetlerimizle harmanlayarak vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde hizmet sunmak için dijital dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-Ruhsat, e-Randevu, CRM ve Dijital Arşiv hizmetlerimizin ardından son olarak EÇAP uygulamamızı da dijital mecraya taşıdık. Bu uygulama ile vatandaşlarımızdan sıklıkla gelen ‘Evrağım kayboldu, evrağım hala imzalanmadı, belediyeye gelip gitmekten yorulduk’ gibi şikayetleri ortadan kaldıracağız. Yapılan başvuruların ne zaman işleme alındığı, hangi aşamalardan ne kadar sürede geçtiği kayıt altına alınacak. Böylece süreci denetleyerek, çok daha hızlı tamamlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.