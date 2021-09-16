Çeşme’nin Ildır Mahallesi okuluna yeniden kavuşmak istiyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, daha önce kapatılan ilkokulun yeniden açılması için imza kampanyası başlattı.

Çeşme’nin Ilıdır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, 2013 yılında kapatılan ve taşımalı eğitime geçilen ilkokulun tekrar açılması harekete geçti. Mahalle Muhtar Yavuz, okulun eğitime kapatıldığı yılda en son mezun olan öğrencileri arasında kızı Pelin Yavuz’un da bulunduğunu belirterek, mahallelerindeki küçük yaştaki çocukların, Türkiye’nin en batısındaki Çeşme gibi gözde bir yerde taşımalı eğitim görmelerinin yadırgatıcı olduğunu ifade etti. Muhtar Yavuz, mahallesinde yaşayan vatandaşların bu konudaki taleplerini dikkate alarak imza kampanyası başlattığını açıkladı.