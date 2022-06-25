Çeşmeli turizmciler yaza merhaba kokteylinde buluştu

Çeşmeli turizmciler, Çeşme Turistik Otelciler Birliğinin (ÇEŞTOB) düzenlediği yaza merhaba kokteylinde bir araya geldi.

3 yıldır ara verilen yaza merhaba kokteyli, Çeşme Marina’da gerçekleştirildi. Kokteyle; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir İl Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve turizmciler katıldı.

Programda Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, turizm sezonunun iyi bir şekilde geçirilmesini dileyerek, "Güzel bir sezonu kazasız belasız atlatmayı diliyorum. Bir hususu da hatırlatmak istiyorum; 28 Temmuz’dan sonra basit usuldeki belgeler bir daha verilmeyecek. Ondan sonra almak oldukça güçleşecek. Bu konuyu turizmci arkadaşlar dikkate alırlarsa çok sevinirim. Sezon boyunca bütün birimlerimizle beraber siz turizmcilerin yanında olacağız" diye konuştu.

"2019’a göre yüzde 22 gibi bir artış var" dedi, Basit Turizm Belgesi için uyardı

İzmir İl Turizm Müdürü Murat Karaçanta da, "Bu sene çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 2019’a göre yüzde 22 gibi bir artışımız var. Daha iyi bir sezon geçirebilmek için de elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Karaçanta, Basit Turizm Belgesi için uyarıda bulundu. Murat Karaçanta, "Belediye belgeli tesislere ve plajlara Basit Turizm Belgesi veriyoruz. 28 Temmuz son gün. 28 Temmuz’a kadar müracaat sağlanmazsa maalesef o tesisleri kapatacağız ya da Turizm Belgesi almak zorunda kalacak. Sizlerden özel isteğimiz, herkese duyurun. Kimse mağdur olmasın. Sadece Çeşme’de 624 tane belgeli tesis var. Daha bize bugüne kadar 275 müracaat yapıldı. Yarısını bile bulamadık. Bir aylık zamanınız kaldı. Kimsenin mağdur olmasında yana değiliz" dedi.

Kokteylde ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da birer konuşma yaptı.