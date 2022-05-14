Çeşmeli öğrenciler Atatürk sevgisini tuvale yansıttı

Çeşme İsmail Güral Ortaokulunun öğrencileri, yıl sonu görsel sanatlar sergisinde akrilik boya ve vektörel resimlerle Atatürk sevgisini tuvale yansıttı.

İsmail Güral Ortaokulunun yıl sonu görsel sanatlar sergisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in katılımıyla açıldı. Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’e, Okul Müdürü Mehmet Haydaroğlu eşlik ederken, Şahan Çöker, İsmail Güral Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynep Derya Özay’dan sergi hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak akrilik boya ve vektörel resimlerle Atatürk sevgisinin tuvallere yansıttığı sergide, ayrıca yerli ve yabancı ressamların eserleri ile hat sanatı örnekleri de yer aldı. Sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.