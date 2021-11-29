Çeşme’de yıkılan okul yeniden yapılıyor

İzmir depremi sonrasında hasar alan ve alınan kararın ardından yıkılan Çeşme 16 Eylül İlkokulu’nun, bir hayırseverin desteğiyle yeniden yapılması planlanırken, okul binasının yapımı için protokol imzalandı.

Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi’nde bulunan 16 Eylül İlkokulu, İzmir depreminde hasar alması üzerine yıkılmıştı. Okul binasının aynı yerine yeniden yapılması içinse, hayırsever Ece Uysal ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür tarafından protokol imzalandı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’in de katıldığı protokol imza töreni, İzmir Valiliği’nin sosyal medya sayfasından duyuruldu.

İzmir Valiliği sosyal medya sayfasında şu paylaşım yapıldı:

"Çeşme ilçemizde, deprem sonrası yıkım kararı verilen 16 Eylül İlkokulu’nun yerine yapılacak 8 derslikli "16 Eylül Ece Uysal İlkokulu" protokolü, valiliğimiz himayesinde, valimiz Yavuz Selim Köşger, hayırsever Ece Uysal ve İl Millî Eğitim Müdürü Mücahit Yentür tarafından imzalandı."