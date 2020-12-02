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Çeşme’de sürücülere ’öncelik yayanın’ uyarısı

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Önce Yaya Uygulaması" faaliyetleri kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde de sürücüler uyarıldı.

İZMİR 02.12.2020, 16:11
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Çeşme’de sürücülere ’öncelik yayanın’ uyarısı

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Önce Yaya Uygulaması" faaliyetleri kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde de sürücüler uyarıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve trafik ekiplerinin katıldığı etkinlikte, yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayalarda olduğu hatırlatıldı.

Çeşme Kaymakamı Çakıcı, araç sürücüleriyle konuşarak, can güvenliği için trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.
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