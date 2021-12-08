Çeşme’de ilkokul öğrencileri kamerayla tanışıp klip çekti

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliği ile yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında Çeşme Germiyan İlkokulu öğrencileri, kamera ile buluşup klip çekti.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ve desteğiyle köy okullarında yürütülen "Benim Hikayem Projesi", Germiyan İlkokulu öğrencilerini kamera, senaryo ve kurgu eğitimi ile tanıştırdı.

Amacı çocuklara farklı bakış açısı kazandırarak, meslek seçimlerine katkı sağlamak olan projede öğrenciler, Dernek Başkanı Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler alarak, kendi kısa filmlerini çekme fırsatı buldu.

Okul bahçesinde film seti oluşturan öğrenciler, “Ilgaz Anadolu’nun Sen Yüce Bir Dağısın” şarkısına klip çekerken, Germiyan İlkokulu 4/A öğrencisi Damla Biçer şarkıyı seslendirdi. Okulun 3. ve 4. sınıflarından oluşan toplam 28 öğrencinin her biri; kameraman, reflektör, makyöz, kameraman asistanı, yönetmen asistanı ve yönetmen gibi çeşitli görevler aldıkları unutamayacakları bir gün yaşadı.