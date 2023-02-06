Çeşme’de depremzedelere yardım için koordinasyon toplantısı yapıldı

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başkanlığında depremde zarar gören vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çeşme Kaymakamı Maraşlı, yardım malzemelerinin toplandığı Çeşme Kapalı Spor Salonu ve Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çeşme Kaymakamlığı, depremde zarar gören vatandaşlar için Çeşmelilere çağrıda bulunarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini de duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli Çeşmeli hemşehrilerimiz, ülkemiz maalesef çok zor bir sabaha uyandı. Sabahın erken saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Artçı depremler ise halen devam etmektedir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için aşağıda belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır: (Özellikle kullanılmamış) mont, kazak, kaban, yağmurluk, bot, atkı, bere, eldiven, battaniye, yorgan, uyku tulumu, çocuk bezi, hijyenik malzemeler, elektrikli soba, powerbank, kuru gıda kolisi. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlamak istedikleri malzemeleri, Çakabey Mahallesi’nde bulunan Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonuna teslim edebilirler. Toplanacak yardım malzemeleri Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde deprem bölgesine gönderilecektir. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, göçük altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını diliyoruz" denildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başkanlığında yapılan toplantıya Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Emniyet Müdürü Tolga Özel, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Kip, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuri Büyükateş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Özen, İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Çeşme Esnaf Odası Başkanı Osman Köfüncü ve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer katıldı.