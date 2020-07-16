Çeşme Ilıca Plajı’na çifte sertifika

Pandemi nedeniyle turizmdeki önceliğini güvenlik ve hijyen olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı plaj ve Turuncu Çemberli işletme sayısını artırmaya devam ediyor. Çeşme Ilıca Plajı’ndaki kafe, Turuncu Çember’e dâhil oldu. Plaj ise Mavi Bayrak sertifikasını yarın törenle alacak.

İzmir’in turizmindeki önceliğini tarihi ve kültürel değerlerin yanı sına güvenlik ve hijyen olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak ve Turuncu Çember çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor. İzmir’de bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazanan beş halk plajından Çeşme Ilıca Plajı’nda yarın törenle Mavi Bayrak göndere çekilecek. Plajdaki kafe ise hijyen kriterlerini yerine getirerek Turuncu Çember’e dahil oldu. Kafe, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi tarafından oluşturulan değerlendirme ekibinin incelemesi sonucunda Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem plajlarda hem de içindeki kafe ve restoranlarda sağlık ve güvenlik kriterlerinin karşılanması için çifte sertifika çalışmalarını büyütmeyi hedefliyor.

İzmir’de Mavi Bayraklı halk plajları artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılı kasım ayında kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi çalışmalarına başladı. Birimin yürüttüğü koordinasyon çalışmaları sonucunda yeni Mavi Bayraklı plajlar tesis edildi ve uluslararası garanti içeren Mavi Bayraklı plaj sayısı İzmir’de 52’ye yükseldi. Bu sene ilk defa Mavi Bayraklı olarak hizmet verecek beş halk plajı şöyle: Çeşme - Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe - II. Liman Halk Plajı, Urla - Mavi Plaj, Urla - TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ve Urla - Çamlıçay Halk Plajı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turizm Hijyen Kurulunun oluşumuna öncülük etmiş; ayrıca Kasım 2019’da kentteki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını artırmak için Türkiye’de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimini kurmuştu.