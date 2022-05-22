Çeşme Belediyespor’da Mustafa Kaymakçı dönemi

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda tek listeyle yapılan seçimlerde Mustafa Kaymakçı kulüp başkanı seçildi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında divan başkanlığına Hakan Güvener ve katip üyeliklerine de Gökhan Ceren ve Kamil Seviş seçildi. Faaliyet raporu, mali rapor ve tahmini bütçenin okunup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, tek listenin dışında başka bir aday liste olmaması nedeniyle, verilen önergeyle açık oylama yapılması oybirliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu asil üyeliklerine; Mustafa Kaymakçı, Serkan Musaoğlu, Barış Dikmen, Faik Çağlayık, Hasan Karakurt, Mehmet Bahçevan, Muharrem Çilek, Mustafa Türkay, Nurettin Sipahican, Sadullah Ünsal ve Umut Tuncer seçilirken, yedek üyeliklere de; Atınç Derici, İlker Can Çiçek, Şerif Mustafa Vural, Sadi Karaaslan, Can Atay, Mert Mehmet Coşkun, Şadi Gökseloğlu, Kemal Eracar, Cem Deniz, Kadir Mola ve Gökçe Mersin seçildi.

Denetim kurulu asil üyeliklerine; Hakan Güvener, Erkan Ergin ve Erkan Özçelik, yedek üyeliklere de; Onur Tütüncüoğlu, Tugay Balkaş ve İbrahim Günen seçildi. Disiplin kurulu asil üyeliklerine ise Ömer Tütüncüoğlu, Murat Çilek ve Burak Kadagan, yedek üyeliklere de Mehmet Dinçel, Selin Kemikler ve Mehmet Taylan seçildi.