Çeşme Belediyespor’a moral yemeği

Çeşme Belediyespor’a yeni sezonun ilk maçı öncesinde Çeşme esnafından destek geldi. Dalyan Mahallesi’nin ünlü balık restoranı, Çeşme Belediyespor Kulübü yöneticilerini ve futbolcularını yemekte ağırladı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, pazar günü saat 15.00’te oynanacak yeni sezonun ilk maçı öncesinde, Dalyan’ın ünlü balık restoranı tarafından yemekte ağırlandı.

"Yolun sonu şampiyonluk olsun"

Restoran sahiplerinden Mehmet Aksu, Bölgesel Amatör Lig’de önemli bir deplasman maçına çıkacak olan Çeşme Belediyespor yönetici ve futbolcularını moral depolamaları için yemekte ağırladıklarını belirterek, "Çeşme’nin bir esnafı olarak, Çeşme’nin gururu olan Çeşme Belediyespor’a her zaman destek verdik, veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Çeşme Belediyespor’a zorlu sezon boyunca başarılar diliyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.

"Son maça, son dakikaya kadar omuz omuzayız"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı da, moral yemeğinde futbolculara yaptığı konuşmada, "Değerli futbolcu arkadaşlarım, pazar günü ilk maçımıza çıkıyoruz. Çeşme’de kadromuza dahil olmanızın ardından, Çeşme’yi tanımaya başladınız. Süreç uzun, yolumuz uzun. Ben ve yönetimim, bu uzun süreçte performansımızı devam ettireceğiz. Son maça, son dakikaya kadar omuz omuzayız. Umarım hedefimiz doğrultusunda gideriz. Tatsızlıklar, kırgınlıklar, ayrılıklar yaşanmasını arzu etmeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi hedefimiz 3. Lig. Bu hedefimiz doğrultusunda hepinize çok güveniyorum. Bize her zaman destek olan Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ın da çizdiği hedef doğrultusunda çok çalışacağız. Sizden de çok çalışmanızı istiyoruz" diye konuştu.