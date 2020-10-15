Çeşme AK Parti’de yeni yönetim mazbatasını aldı
AK PARTİ ÇEŞME İLÇE TEŞKİLATININ 6. OLAĞAN KONGRESİNİN ARDINDAN SEÇİLEN YENİ YÖNETİM, MAZBATALARINI ALARAK GÖREVLERİNE BAŞLADI.
AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatının 6. olağan kongresinin ardından seçilen yeni yönetim, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.
AK Parti Çeşme İlçe Teşkilatının 6. olağan kongresi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Kongrede, tek listeyle seçime giren ve oybirliği ile İlçe Başkanı seçilen Hatice Yeliz Karataş ve yeni yönetimi, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevlerine başladı.
Başkan Hatice Yeliz Karataş, seçim kurulu önünde şu açıklama yaptı:
"Biz, Çeşme’miz için adalet arayan ve adaletin Çeşme’yi kalkındıracağına inanan bir avuç cengaveriz. İnanıyoruz ki, çok kısa süre içerisinde adalet arayışımızda çok önemli aşama kat edeceğiz. Bundan da zaten bütün Çeşme halkı bilgi sahibi olacak. Her yerde, her kapıyı çalarak, her eli sıkarak, her vatandaşı dinleyerek gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz. 10 Ekim tarihinde delegelerimizden almış olduğumuz teveccüh bizi şuan buraya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımızdan da bugün itibari ile resmi olarak görevimizi alarak ya Bismillah diyoruz."
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2