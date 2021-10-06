Büyükşehir’den 30 ilçede bin 500 okula spor desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "eğitim ve spor kenti İzmir" hedefi doğrultusunda okullara spor malzemesi desteği başladı. Bergama’nın ardından Kınık’ta dağıtımlarını tamamlayan Büyükşehir, 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi ulaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ve “sporu tüm kente ve her kesime yayma” hedefi doğrultusunda okullara spor malzemesi dağıtımı başladı. Bergama’da 75, Kınık’ta ise 28 okula içinde basketbol, futbol, voleybol, hentbol, futbol topları ile fileleri, badminton raketi, topu, filesi, dart, sağlık topu ve trambolin gibi malzemelerin bulunduğu setler teslim edildi. Büyükşehir, İzmir’de 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi ulaştıracak. Ekipler çevre ilçelerdeki köylere kadar tek tek giderek malzemeleri ulaştırıyor. Merkez ilçelerde ise okul yöneticileri kolileri İzmir Büyükşehir Belediyesinden teslim alıyor.

“Heyecanla beklediğimiz malzemelerimiz teslim edildi”

İzmir Büyükşehir Belediyesinin okullara verdiği desteği heyecanla beklediklerini söyleyen Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Neslihan Keler, “Bu okulda yaklaşık 4 yıldır görev yapıyorum. Bundan öncesinde de 5 yıl İzmir’de görev yaptım. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesinden spor malzemelerinin gelmesini dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim. Büyükşehir’in spora ve okullarımıza verdiği destek çok önemli. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesine, Başkanımız Tunç Soyer’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.