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Büyükşehir o evleri tamir etti

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, O EVLERİ TAMİR ETTİ.

İZMİR 26.10.2020, 13:58
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Büyükşehir o evleri tamir etti

Gültepe’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ESHOT otobüsü, iki eve hasar vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, o evleri tamir etti. İZBETON da benzer kaza riskini minimize etmek için zemini düzeltecek ve yol kenarlarına tretuvar yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı 46 hat numaralı Gümrük-Çobançeşme otobüsü, geçen hafta yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkmış ve iki eve hasar vermişti. Kazada, beş yolcu ile şoför personel de hafif yaralanmıştı. Zeytinlik Mahallesi 1172 Sokak’ta meydana gelen kazada evleri zarar gören yurttaşlar, yaklaşan kış öncesi zor durumda bırakılmadı. ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi ekipleri, geceleri dahil mesai yaptı ve iki yapıyı da birkaç gün içinde yeniledi. Evlerden birinin zarar gören demir kapısı yenilendi, duvar ve sıva tadilatları yapıldı. Ayrıca iç ve dış cepheleri de komple boyandı. Diğer evin duvarı da yeniden yapıldı. Zarar gören çatı komple söküldü, çelik konstrüksiyon karkas üzeri trapez saç çatı kaplaması yapılarak yenilendi. Pencerelerden yalnızca biri zarar görmüştü; tüm pencereler ve korkuluklar değiştirildi. Sıva tadilatları ile iç ve dış cephe boyaları da yapıldı.

İZBETON da girecek

Öte yandan dik bir yokuş olması ve bazı yerlerinin oldukça daralması nedeniyle benzer kazalar açısından riskli bulunan sokağa İZBETON ekipleri de girecek. Yağmurlu havalarda kaymaları önlemek için özel bir zemin düzenlemesi yapılacak, evleri korumak için de yolun her iki yanına tretuvar konulacak.

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