Buca’ya 17 bin 200 metrekarelik otopark

Kentteki trafik sıkışıklığı ve park yeri sorununu çözmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, 25 mahallede toplam 17 bin 200 metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü.

Buca’nın en önemli sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığını rahatlatmak için projeler üreten Buca Belediyesi, özellikle gelişigüzel araç parkları nedeniyle sıkışıklık yaşanan mahallelerde otopark çalışmaları yaptı. Kentin atıl alanlarını dönüşüme alan ekipler, temizlik ve zemin düzeltme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirdi. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet ve bisiklet parkına kadar otopark alanlarını tüm detaylarıyla planlayan belediye, toplam 25 mahalledeki 17 bin 200 metrekare büyüklüğündeki 20 alanı ücretsiz otopark olarak Bucalıların kullanımına açtı.

Öte yandan, Buca Belediyesinin kent estetiğini göz önüne alarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında ise 2 buçuk yılda 137 bin 500 metrekarelik kilit parke yol yapıldı. Yine 32 bin 155 metrekarelik asfalt yama çalışması gerçekleşti, 30 bin 544 metrekarelik bordür taşı, 11 bin 718 metrekare granürlü parke taşı, 3 bin metrekare granit taş döşemesi yapıldı.