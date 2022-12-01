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Bucaspor 1928, Van Spor FK müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.

İZMİR 01.12.2022, 13:32
Bucaspor 1928, Van Spor FK müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Müsabakanın bilet fiyatları dün akşam saatlerinde açıklandı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Tribün: 10 TL

Kapalı Tribün: 20 TL

VIP Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 10 TL

Öte yandan biletler cumartesi günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.

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