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Bucaspor 1928, Van Spor FK müsabakasının bilet fiyatlarını açıkladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
İZMİR 01.12.2022, 13:32
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatları dün akşam saatlerinde açıklandı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Tribün: 10 TL
Kapalı Tribün: 20 TL
VIP Tribün: 30 TL
Misafir Tribünü: 10 TL
Öte yandan biletler cumartesi günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.