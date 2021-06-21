Buca’da yetişkinler için felsefe günleri

Buca Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine destek olabilmek için Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde yetişkinler için Felsefe Atölyesi’ni açtı. Etkinlik, 8 Temmuz’a kadar her perşembe misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Hemşehrilerinin sosyal hayatını zenginleştirmek için "yaşam boyu eğitim" anlayışı ile projeler üreten Buca Belediyesi, yetişkinler için Felsefe Atölyesi’ni başlattı. Belediye tarafından ücretsiz olarak Işılay Saygın Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Felsefe Grubu Öğretmeni ve P4C Eğitmeni Melike Sargın görev aldı. Etkinlikte; hikaye, haber, film gibi uyaranlar eşliğinde birlikte hayata dair merak edilen konular düşünülüp sorgulandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği felsefe atölyesi, “Cebinde soruları olan herkese açık” sloganıyla yeni katılımcılarını ağırlamaya 8 Temmuz 2021’e kadar, her Perşembe saat 18.30’da devam edecek.