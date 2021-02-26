Buca’da çöp konteynerlerine hijyen operasyonu

Halkın sağlığı için temizlik ekipleriyle seferber olan Buca Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde hijyen çalışması başlattı. Ekipler geceden sabaha kadar çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte etti.

Temiz bir kent için saha emekçileriyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, gece çöp konteynerlerine dezenfekte operasyonu başlattı. Koronavirüs (Covid-19) tehdidi başta olmak üzere çöp konteynerlerinin enfeksiyon yayma riskini ortadan kaldırmak için Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı saatlerinde trafiği aksatmamak adına ilçe genelindeki çöp konteynerlerini temizledi. Teker teker fırçalarla sabunlanan konteynerler daha sonra baştan aşağı yıkanarak dezenfekte edildi. Ekiplerin, vatandaşın sağlığı için çalışmalarını ana arterlerden başlayarak 47 mahallede sürdürmeye devam edeceği belirtildi.